СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-07T09:08:42+03:00

В Хакасии два малыша попали под машину, направившись посмотреть на сбитую собаку Фото: Мария ЛЕНЦ

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На пятом километре трассы Абакан – Саяногорск два малыша попали под колеса «Лады». Случилось все 6 июня, когда ребятишки перебегали дорогу, чтобы посмотреть на сбитую собаку. Любопытство едва не закончилось трагедией. Ребятишки не заметили, как со стороны Саяногорска по дороге на них несется машина.

- Мужчина 1988 года рождения, управляя «Ладой 211440», допустил наезд на двух мальчиков - 2011 и 2014 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Хакасии. - Дети перебегали дорогу в неположенном месте.

Известно, что один из малышей получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга легкой степени, обширные ссадины тела, рук и ног. Другой - тупую травму живота и закрытый перелом правого бедра. Оба ребенка находятся в горбольнице Абакана.

ИСТОЧНИК KP.RU