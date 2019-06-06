2019-06-06T15:53:46+03:00
Происшествия

В Минусинске два грабителя в масках и с оружием напали на продавца

А потом пытались уйти от полицейской погони
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске два грабителя в масках и с оружием напали на продавцаВ Минусинске два грабителя в масках и с оружием напали на продавцаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске грабители в масках и с оружием напали на продавца местного магазина. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следственного комитета. По версии следствия ночью 2 марта два товарища надели на лица маски и зашли в круглосуточно работающий магазин.

Один грабитель направил на женщину сигнальный пистолет, внешне тот похож на боевое огнестрельное оружие. И, как в детективе: «руки вверх». Второй в это время обчищал кассу. Нужно отметить, что добыча оказалась не такой богатой, на которую грабители рассчитывали.

Не прошло и суток, как личности грабителей были установлены. Полицейские провели обыск у них дома и нашли одежду, маски и пистолет – прямые улики, от которых подозреваемые не подумали избавиться. Самих грабителей дома не было – они попытались скрыться на автомобиле. Полицейским пришлось даже устроить погоню. В ходе следствия оба свою вину признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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