Школьник кинулся под колеса иномарки в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-05T15:07:13+03:00

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В Ленинском районе Красноярска школьник кинулся под колеса иномарки. Все произошло в Черемушках, на улице Шевченко, рассказали в официальной группе ГИБДД в соцсети.

На кадрах ролика (это запись с регистратора машины) видно: авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. При практически пустой дороге. Приближающийся автомобиль Ssang Yong мальчик должен был видеть точно, он там был один.

Кинулся под колеса.

И все же когда до иномарки оставалось всего несколько метров, стремглав бросился через дорогу. Водитель (а за рулем была женщина) отреагировать не успел. Ребенок попал под колеса. Его увезли в больницу с травмами.

- При приближении к пешеходным переходам водителям необходимо сбавить скорость, не отвлекаться, быть готовым к неожиданному появлению пешеходов, - прокомментировали в ГИБДД нашим коллегам с телеканала ТВК.

А в соцсетях комментируют:

- Водителя, конечно, никто не оправдывает. Но поведение мальчика наводит на определенные мысли. Зачем он так молниеносно выскочил на дорогу? Машина была одна. Он ее наверняка заметил. Почему не остановился? Может быть, сделал все на спор или это была игра? Словом, тут есть, в чем разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU