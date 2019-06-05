2019-06-05T07:56:34+03:00
Общество

Революционерке на красноярском кинотеатре устроили душ

Барельеф отмыли от пыли [видео]
Ася ЖУКОВА
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Революционерке на красноярском кинотеатре устроили душ. Фото, видео: Администрация Красноярска. группа в соцсети.Революционерке на красноярском кинотеатре устроили душ. Фото, видео: Администрация Красноярска. группа в соцсети.
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Революционерке с фасада Дома кино в Красноярске устроили душ. Барельеф отмыли от уличной пыли, сообщили в официальной группе городской администрации в соцсетях:

- Для революционерки с серпом и молотом в руках утро 5 июня началось с водных процедур.

> В нынешнем году ей исполнилось 42 года. Барельеф Юрия Ишханова появился на здании кинотеатра в далеком 1977-м.

СПРАВКА КП

Дом кино, расположенный на проспекте Мира,88, считается старейшим кинотеатром Красноярска. Открытый в 1908 году, он носил название электротеатр «Патеграф». Спустя 9 лет был переименован в «Арс». А в 1932-м стал «Рот-Фронтом».

Большинству красноярцем он известен под именем «Октябрь». Кинотеатр приобрел его во время Великой Отечественной войны, в 1942-м.

Кстати, в 80-е только здесь можно было увидеть модные тогда стереофильмы. Для этого выдавали специальные очки. В 1995-м «Октябрь» снова переименовали. И теперь он – Дом кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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