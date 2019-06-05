Рядом не было гидранта. Крупный пожар на Верхней Базаихе уничтожил три дома

СЕГОДНЯ 05:59 2019-06-05T05:59:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за страшного пожара на Верхней Базаихе несколько семей лишились крова, было уничтожена три дома сразу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

О том, что на улице Рязанской (в Ленинском районе) полыхнул один из частных деревянных домов, стало известно во вторник, 5 июня, в 15.37. По телефону 101 позвонил очевидец случившегося.

Полыхнули три дома.

Уже через 12 минут пожарные были на месте. К этому моменту горели два дома – на площади в 200 квадратных метров. А вскоре огонь перекинулся на третий и надворные постройки.

Тушение осложняло то, что все три дома были пристроены друг к другу вплотную, то есть пламя беспрепятственно могло переходить с одного здания на другое, поясняют специалисты. К тому же рядом с домами не оказалось ни одного пожарного гидранта. Воду пришлось возить за полтора километра.

Когда пожар удалось локализовать, выяснилось: огонь смог распространиться на площадь в 380 квадратных метров. В операции по его ликвидации участвовали 22 человека и 6 спецмашин.

Напомним, сейчас в Красноярске и крае действует особый противопожарный режим. Пал травы, разжигание костров, работы с огнем запрещены. Нарушителям грозит серьезный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU