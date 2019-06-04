За месяц красноярские мотополицейские поймали 149 нарушителей-мопедистов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-04T15:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Мотовзвод полка ДПС начал работу на улицах Красноярска месяц назад. Каждый день патрулировать улицы выезжают по четыре мотопатруля. Их основная задача – профилактика аварийности с участием мотоциклов и мопедов, а также проверка водителей двухколесной техники.

И вот подведены первые итоги. За месяц работы было выявлено 149 фактов несоблюдения ПДД водителями мопедов и мотоциклов. Самые распространенные нарушения: управление транспортным средством без ОСАГО, отсутствие водительских прав соответствующей категории, управление или перевозка пассажиров без защитного шлема, нарушение правил при маневрировании и движении между рядов.

Кроме этого, мотополицейские задержали 5 юных водителей, которым еще не исполнилось 16 лет. Их передали родителям, но для начала провели профилактические беседы. И еще информацию передали в отдел по делам несовершеннолетних. Остается добавить, что родители должны будут заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что передают транспорт своим детям, которые не имеют водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU