СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-04T13:06:26+03:00

На Таймыре погибли молодые рыбаки: один утонул, другой умер от обморожения Фото: Мария ЛЕНЦ

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На Таймыре произошла трагедия – погибли молодые рыбаки. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевом следственном комитете. По предварительным данным ранним утром в воскресенье, 2 июня, трое товарищей отправились рыбачить на моторной лодке-казанке на реку Хету.

Каким-то образом лодка перевернулась и все трое оказались в ледяной воде. 20-летний парень не смог выбраться из воды и утонул сразу же. Его 17-летний товарищ доплыл до берега, но там скончался через несколько часов от обморожения. Третий, 24-летний парень сумел добраться до дома и сообщить о случившемся в полицию. Началась доследственная проверка.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, следователь выясняет, кому принадлежала лодка, опрашивает очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU