2019-06-04T12:23:59+03:00
Общество

В Красноярске на Коммунальный мост могут вернуть трамваи

Горожане восприняли это неоднозначно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Коммунальный мост могут вернуть трамваиВ Красноярске на Коммунальный мост могут вернуть трамваиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на Коммунальный мост могут вернуть трамваи. И не только на Коммунальный, но и на Октябрьский мост тоже. Такую перспективу рассматривает администрация города в рамках нового документа по планированию пассажирских перевозок до 2023 года. Правда, сами горожане восприняли такую новость без энтузиазма.

В основном, отрицательные отзывы касаются самого старого моста города. Трамваи с него убрали в начале 90-х годов, потому что они, по словам специалистов, разрушали конструкцию. За два десятка лет мост крепче не стал, пишут красноярцы в соцсетях.

К тому же в прошлом веке потоки автотранспорта были не такие плотные. Сегодня даже выделенная линия на Коммунальном мосту в часы пик способна создавать пробки для легковых автомобилей. Что будет, если по центру проложат трамвайные пути?

Добавим, что документ, который утвердили в администрации города, предусматривает расширение зоны обслуживания общественным транспортом. Автобусы будут заходит в микрорайоны «Тихие зори» (Свердловский район), в новостройки на Мясокомбинате, в Покровку, Солнечный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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