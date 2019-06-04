В Хакасии мужчина угрожал приставам ножом: посадили на 1,5 года

СЕГОДНЯ 05:46 2019-06-04T05:46:05+03:00

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В Хакасии, городе Саяногорске, мужчина угрожал судебным приставам ножом, за что и поплатился лишением свободы в колонии строгого режима. Зачем приставы пришли к нему домой, в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск не уточнили. Только сообщили: для исполнения служебных обязанностей. 35-летний и неоднократно судимый гражданин в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому непрошенных «гостей» принял агрессивно.

- На лестничной площадке перед своей квартирой ранее неоднократно судимый мужчина в адрес судебных исполнителей позволил себе грубые нецензурные высказывания и словесные угрозы о применении ножа, - рассказали в УФССП по Хакасии.

Его предупредили, что слова чреваты уголовным наказанием, но он не хотел слушать. В конце концов, дело на него завели. И уже на суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Осознавать свой «бравурный» поступок тон будет в колонии строгого режима 1 год и 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU