Заманил в лесной шалаш. Школьнику, надругавшемуся над психически болным подростком, дали 4,5 года колонии

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-03T12:45:11+03:00

Осужденный так и не признал вины в преступлении

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Суд вынес приговор 15-летнему жителю Красноярского края, которого признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Как рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю, подростка приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Парень заманил в лесной шалаш другого подростка, 14-летнего мальчика, страдающего психическими отклонениями. Там, пользуясь тем, что сопротивления он оказать не мог, малолетний преступник надругался над ним. Произошло все еще в январе 2018 года.

- Осужденный полностью отрицал свою вину, но собранные следствием доказательства признаны судом и прокуратурой достаточными, по уголовному делу вынесен обвинительный приговор, несовершеннолетнему осужденному назначено наказание в виде реального лишения свободы в колонии для несовершеннолетних, - пояснили в следствии.

Добавим, что максимальная санкция статьи - до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU