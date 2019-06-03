«Спасибо, что не ночью!»: в Солнечном в новостройке обвалился потолок
В одной из новостроек Солнечного (ул. Соколовская, 70) рухнул потолок, сообщает ТВК. К счастью, когда все произошло, хозяев не было дома, иначе беды не миновать - осыпавшаяся штукатурка наверняка бы кого-нибудь травмировала. Но был выходной. По словам хозяйки, она вернулась домой в 20.00 и увидела то, что увидела: обрушившийся потолок, обломки штукатурки на кровати и по всей спальне.
- Спасибо, что не ночью и дома никого не было. Никаких намеков на то, что обвалится не было. Потолок был ровненький и гладенький, - рассказывает хозяйка.
Фото: ТВК
По ее словам, застройщик довольно оперативно откликнулся на просьбу о помощ и уже приступил к ремонту потолка.
- .Потолок они сделали натяжной. Во второй комнате тоже местами отошла штукатурка. Сейчас и там будут ремонтировать, - говорит владелица квартиры.
Остается добавить, что это не первый инцидент с обрушением потолка в Красноярске. В апреле этого года в Белых росах также рухнул потолок, но... прямо на спящих людей. Им чудом удалось избежать травм.
ИСТОЧНИК KP.RU