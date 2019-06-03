2019-06-03T11:50:04+03:00
Общество

«Спасибо, что не ночью!»: в Солнечном в новостройке обвалился потолок

Хозяев, к счастью, не было дома в момент ЧП
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ТВКФото: ТВК
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В одной из новостроек Солнечного (ул. Соколовская, 70) рухнул потолок, сообщает ТВК. К счастью, когда все произошло, хозяев не было дома, иначе беды не миновать - осыпавшаяся штукатурка наверняка бы кого-нибудь травмировала. Но был выходной. По словам хозяйки, она вернулась домой в 20.00 и увидела то, что увидела: обрушившийся потолок, обломки штукатурки на кровати и по всей спальне.

- Спасибо, что не ночью и дома никого не было. Никаких намеков на то, что обвалится не было. Потолок был ровненький и гладенький, - рассказывает хозяйка.

Фото: ТВК

Фото: ТВК

По ее словам, застройщик довольно оперативно откликнулся на просьбу о помощ и уже приступил к ремонту потолка.

- .Потолок они сделали натяжной. Во второй комнате тоже местами отошла штукатурка. Сейчас и там будут ремонтировать, - говорит владелица квартиры.

Остается добавить, что это не первый инцидент с обрушением потолка в Красноярске. В апреле этого года в Белых росах также рухнул потолок, но... прямо на спящих людей. Им чудом удалось избежать травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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