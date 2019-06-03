СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-03T09:02:22+03:00

В Красноярске три управляющих компании погрязли в долгах перед ресурсниками Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сразу три управляюющие компании в Красноярске не рассчитывались с ресурсоснабжающими организациями - «Мой Дом», ТСЖ «Черемушки – 1», ТСН «Соседи». При этом регулярно принимали плату за ЖКУ у жильцов. Речь о традиционном наборе услуг - отопление, горячеее и холодное водоснабжение и водоотведение. Свои деньги перечисляли «управляшкам»свыше 1 000 человек. Теперь люди получат новые квитанции на оплату услуг.

Известно, что управляющие компании накопили миллионные долги перед ресурсниками. Поэтому договоры с ними сейчас расторгнуты, а жильцы домов, которые они обслуживали, будут платить ресурсоснабжающим организациям напрямую - Сибирской генерирующей компании и КрасКому.

- Прямые договоры - максимально прозрачная система взаимоотношений между жителями, управляющей компанией и поставщиками ресурсов, - считает Константин Бородин, директор теплосбытового подразделения СГК -. Каждый житель четко знает, столько денег он заплатил за тепло, и что они ушли напрямую поставщику, а не остались в управляющей компании, как в данном случае.

Добавим, что управляющие компании также выставят счет жителям - но только за обслуживание домов.

ИСТОЧНИК KP.RU