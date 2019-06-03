К концу рабочей недели в Красноярск вернется летняя жара

СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-03T06:57:47+03:00

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Соскучились по теплой погоде? Не беда. Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют, что на этой рабочей неделе тепло вернется в Красноярск. По прогнозам метеорологов, в понедельник, 3 июня, днем столбики термометров в Красноярске покажут 19 градусов тепла, переменная облачность.

При этом, как успокоили в Гидрометцентре, ни о каком похолодании речи нет. Всю неделю ночные температуры будут умеренными для этого периода с трендом на повышение. И если в начале недели температура по ночам будет около 7 градусов тепла, то к концу - порядка 13-15 градусов. Самым прохладным днем на неделе станет понедельник, сообщает ТВК. Уже во вторник, 4 июня, в Красноярске ожидается до плюс 20 градусов. А к концу недели в город придет долгожданная жара. В пятницу синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU