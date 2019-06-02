2019-06-02T10:52:07+03:00
Происшествия

В Туве свадебный кортеж спровоцировал аварию с пострадавшим

Один человек после лобового столкновения доставлен в больницу [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве свадебный кортеж спровоцировал аварию с пострадавшим. Фото: пресс-служба ГИБДД ТувыВ Туве свадебный кортеж спровоцировал аварию с пострадавшим. Фото: пресс-служба ГИБДД Тувы
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В Туве свадебный кортеж спровоцировал аварию с пострадавшими. В пресс-службе ГИБДД республики рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что произошло это накануне, 1 июня. Очевидцы заметили на улицах Кызыла кортеж из 13 дорогих иномарок: «Мерседесы», «Ауди», «Тойты» - белые и черные, они перекрывали дорожное движение, мешая другим автомобилистам и прохожим.

В Туве свадебный кортеж спровоцировал аварию с пострадавшими.

Затем кортеж выехал кататься на федеральную трассу Р-257. На обратном пути, на 811-м километре трассы произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, «Ауди» из кортежа выехал на встречную полосу и врезался в «ИЖ-27175». В результате 35-летнего водителя отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

- В настоящее время ГИБДД изучает фото- видеоматериалы, размещенные в социальных сетях, на основании которых водители, допустившие нарушения требований ПДД, будут привлечены к административной ответственности, - сообщили полицейские. Глава республики Шолбан Кара-оол также поручил разобраться с нарушителями и наказать по всей строгости закона.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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