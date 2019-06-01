Остались пустые клетки. Бродячие собаки растерзали животных в контактном зоопарке

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-01T12:05:35+03:00

В Красноярске, в «Троя Парке», не осталось питомцев - погибли все до одного

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Чудовищное по своей жестокости происшествие случилось в «Троя Парке». Любимых детворой и взрослыми питомцев контактного зоопарка этой ночью растерзали бродячие собаки, сообщает 7 канал- Красноярск. Об происшествии расказала местная жительница: ночью женщину разбудили крики и лай собак.

- На моих глазах растерзали кролика, утащили в лес, - говорит шокированная красноярка. - Как потом оказалось, он был последним из живых. Были пустые клетки, наверное, хомячки были какие-то мелкие животные, они были пустые, перевернутые. Все кролики были мертвые.

Ночью в парке дежурил охранник, но, по словам женщины, он не рискнул прервать трапезу стаи разъяренных и одичавших собак. Парк теперь не работает, всю территорию огородили специальной лентой - вход закрыт. Руководство парка собирается сдать территорию в аренду. Правоохранители уже начали проверку по факту нападения на контактный зоопарк. Будут ли владельцы предъявлять судебные иски к администрации Красноярска - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU