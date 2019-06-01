Дождь и похолодание: какая погода ждет красноярцев на выходных

СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-01T06:37:37+03:00

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Первые праздничные выходные в Красноярске будут прохладными, предупрелили метеорологи. 1 июня, в День защиты детей, если собираетесь на прогулку всей семьей, не забудьте прихватить зонтики - они определенно пригодятся. День будет, мягко говоря, не жарким. Ожидается небольшой дождь, переменная облачность,температура воздуха днем - порядка 14 - 15 градусов тепла. Завтра, в воскресенье 2 июня, будет чуть теплее: синоптики пообещали от 16 до 22 градусов днем. Однако дождик все так же будет пробрасывать - он задержится в Красноярске на все выходные.

Предстоящая рабочая неделя принесет в город долгожданное лето - не календарное, а самое настоящее, с жарой, по которой все соскучились, и даже с грозами, - но это ближе к выходным. Начало недели будет сухим - никаких дождей и пасмурной погоды. В четверг воздух в городе прогреется до 27 градусов. Грозы ожидаются к выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU