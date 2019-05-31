Новый хищный кот поселился в зоопарке Красноярска

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-31T15:06:15+03:00

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В «Роевом ручье» под Красноярском появился новый питомец – сервал по имени Флэш. Грациозного хищника привезли, чтобы он составил пару с самкой Евой.

Пока их поселили в разных вольерах. Сервалов можно отличить по цвету носа: у Флэша он черный, у Евы – розовый. Когда хищники начнут звать друг друга мяуканьем, им дадут одно жилье. Но только на время – чтобы обзавелись потомством. Ведь в дикой природе сервалы живут поодиночке, постоянный партнер им не нужен.

К сведению, необычный вид сервалов – а они длинноногие и большеухие – объясняется просто. Так удобнее охотится на птиц из укрытия. Кот прячется в траве, прислушивается, поводя ушами, как локаторами. И заметя птицу, может подпрыгнуть за ней в небо на три метра!

- А еще сервалы – отличные пловцы, также мастерски выкапывают из нор грызунов, - говорят зоологи. – Большая часть их нападений заканчивается успешно. Это прирожденные охотники.

ИСТОЧНИК KP.RU