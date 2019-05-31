2019-05-31T10:24:12+03:00
Происшествия

Пьяная компания на эвакуаторе сбежала с места ДТП в Красноярске

Так торопились, что не подобрали даже оторвавшийся номер
Ася ЖУКОВА
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Пьяная компания на эвакуаторе сбежала с места ДТП в Красноярске. Фото: ЧП - Красноярск.Пьяная компания на эвакуаторе сбежала с места ДТП в Красноярске. Фото: ЧП - Красноярск.
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В Красноярске устроившая пьяное ДТП компания скрылась на эвакуаторе. Так спешили, что даже не стали подбирать оторвавшийся от машины номер, рассказали очевидцы.

Авария случилась ночью в Кировском районе, неподалеку от кольца на Мичурина. Там водитель Toyota Cresta потерял управление, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Свидетели тут же позвонили в полицию и «скорую». Но водитель с другом предпочли быстрее ретироваться.

Способ выбрали оригинальный. Заметив припаркованный рядом эвакуатор, кинулись к водителю. И договорились, что он заберет их вместе с машиной. Когда автомобиль грузили, подъехала «скорая». Осмотрев парней, врачи объявили: оба пьяны, но травм нет, повезло.

Полиция прибыла, когда компания уже укатила. В траве остался только номер разбитого авто.

- Я им показал номер, следы, бампер, фотки, - делится свидетель. - Сказали спасибо, что позвонил, и уехали в ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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