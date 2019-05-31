Пьяная компания на эвакуаторе сбежала с места ДТП в Красноярске
В Красноярске устроившая пьяное ДТП компания скрылась на эвакуаторе. Так спешили, что даже не стали подбирать оторвавшийся от машины номер, рассказали очевидцы.
Авария случилась ночью в Кировском районе, неподалеку от кольца на Мичурина. Там водитель Toyota Cresta потерял управление, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Свидетели тут же позвонили в полицию и «скорую». Но водитель с другом предпочли быстрее ретироваться.
Способ выбрали оригинальный. Заметив припаркованный рядом эвакуатор, кинулись к водителю. И договорились, что он заберет их вместе с машиной. Когда автомобиль грузили, подъехала «скорая». Осмотрев парней, врачи объявили: оба пьяны, но травм нет, повезло.
Полиция прибыла, когда компания уже укатила. В траве остался только номер разбитого авто.
- Я им показал номер, следы, бампер, фотки, - делится свидетель. - Сказали спасибо, что позвонил, и уехали в ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU