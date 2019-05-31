2019-05-31T09:22:48+03:00
Общество

Красноярец заставил супермаркет заплатить за слишком шумную тележку

Из-за ее грохота мужчина не мог отдыхать в собственной квартире
Ася ЖУКОВА
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Красноярец заставил супермаркет заплатить за слишком шумную тележку. Фото: Рокла, группа в соцсетях.Красноярец заставил супермаркет заплатить за слишком шумную тележку. Фото: Рокла, группа в соцсетях.
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Житель Красноярска заставил супермаркет заплатить за слишком шумную тележку. Грохот проникал даже сквозь стены – в его квартиру, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

А теперь подробности. Мужчине из Железнодорожного района не давал спокойно жить шум, доносящийся из супермаркета на первом этаже его дома. Пришлось пожаловаться в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства провели проверку. И выяснили: действительно, уровень шума не соответствует нормам санитарного законодательства. То есть превышает на 0,5 – 4,5 дБА. Грохочет это тележка «Рокла», которую используют для перевозки товаров по помещениям гастронома.

В итоге компанию признали виновной в том, что она ухудшает условия проживания людей. И решили оштрафовать – на 10 тысяч рублей. Более того, супермаркет обязали устранить нарушения, починить или купить новую тележку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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