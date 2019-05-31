Красноярец заставил супермаркет заплатить за слишком шумную тележку
Житель Красноярска заставил супермаркет заплатить за слишком шумную тележку. Грохот проникал даже сквозь стены – в его квартиру, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
А теперь подробности. Мужчине из Железнодорожного района не давал спокойно жить шум, доносящийся из супермаркета на первом этаже его дома. Пришлось пожаловаться в Роспотребнадзор.
Сотрудники ведомства провели проверку. И выяснили: действительно, уровень шума не соответствует нормам санитарного законодательства. То есть превышает на 0,5 – 4,5 дБА. Грохочет это тележка «Рокла», которую используют для перевозки товаров по помещениям гастронома.
В итоге компанию признали виновной в том, что она ухудшает условия проживания людей. И решили оштрафовать – на 10 тысяч рублей. Более того, супермаркет обязали устранить нарушения, починить или купить новую тележку.
ИСТОЧНИК KP.RU