В Красноярске начинающий водитель сбил 8-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-30T06:39:09+03:00

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В Красноярске молодой водитель сбил 8-летнюю школьницу. Это произошло накануне, 29 мая, днем на улице Борисевича. По информации ГИБДД города, девочка переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, причем на открытом и хорошо просматриваемом в обе стороны пространстве. Как в таких условиях 23-летний житель Красноярска мог не увидеть ребенка – в этом разбирается дорожная полиция.

Девочке повезло, она пострадала незначительно, отделалась ушибами и царапинами. А ведь могло быть и хуже, говорят очевидцы. На этом участке улицы порой такие лихачи гоняют, что страшно становится.

А в ГИБДД призывают родителей уделить внимание своим детям сейчас, когда начались летние каникулы, и подробно разъяснить их, как вести себя на дорогах. Водителям сейчас нужно быть предельно внимательными, особенно возле парков, скверов и детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU