2019-05-29T17:25:11+03:00
Общество

В Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавки

На 13 человек «набежало» более 430 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавкиВ Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавки. 13 человек написали коллективное обращение в прокуратуру с просьбой проверить правильность начисления своей зарплаты. И выяснилось, что работодатели ущемляли права своих работников во всем, даже в размере окладов – они были намного ниже установленного законом МРОТа.

- В ходе проверки установлено, что предпринимателями был установлены ежемесячные оклады в пониженном размере от 5500 рублей до 9040,77 рублей. Кроме того, работникам, выполняющим трудовые обязанности в городе Норильске, начисление заработной платы должно производиться с учетом районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера в размере 1,8 и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере 80 %. Заниженный размер зарплаты также привел к уменьшению и налогооблагаемой базы для вычета подоходного налога, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

В настоящее время недоначисленная зарплата, а это 430 тысяч рублей, всем работникам была выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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