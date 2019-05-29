В Красноярском крае в сентябре пройдут дополнительные выборы в Законодательное собрание
В Красноярском крае пройдут дополнительные выборы в Законодательное собрание. Своих депутатов в краевой парламент должны будут определить жители двух избирательных округов. Новые заменят выбывших предшественников.
Сегодня, 29 мая, на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению депутаты обговаривали дату довыборов. Было предложено назначить их на 8 сентября, в так называемый единый день голосования.
О каких территориях идет речь, пояснили в пресс-службе краевого парламента. В первом случае это одномандатный избирательный округ №2 по Кировскому району города Красноярска. Ранее интересы горожан здесь представлял Алексей Клешко, трагически погибший осенью прошлого года.
Вторая территория – Курагинский одномандатный избирательный округ № 15. Там работал депутат Егор Васильев, но в ноябре 2018 года он был утвержден на должность министра экономики и регионального развития края. Совмещать должности министра и депутата он не может.
Окончательное решение по дополнительным выборам будет принято 4 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU