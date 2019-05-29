СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-29T16:20:20+03:00

В Красноярском крае в сентябре пройдут дополнительные выборы в Законодательное собрание Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае пройдут дополнительные выборы в Законодательное собрание. Своих депутатов в краевой парламент должны будут определить жители двух избирательных округов. Новые заменят выбывших предшественников.

Сегодня, 29 мая, на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению депутаты обговаривали дату довыборов. Было предложено назначить их на 8 сентября, в так называемый единый день голосования.

О каких территориях идет речь, пояснили в пресс-службе краевого парламента. В первом случае это одномандатный избирательный округ №2 по Кировскому району города Красноярска. Ранее интересы горожан здесь представлял Алексей Клешко, трагически погибший осенью прошлого года.

Вторая территория – Курагинский одномандатный избирательный округ № 15. Там работал депутат Егор Васильев, но в ноябре 2018 года он был утвержден на должность министра экономики и регионального развития края. Совмещать должности министра и депутата он не может.

Окончательное решение по дополнительным выборам будет принято 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU