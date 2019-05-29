В Красноярске мужчину избили из-за телефона и банковской карты

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-29T11:04:05+03:00

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В Красноярске 36-летнего мужчину избили прямо возле его дома, на проспекте Металлургов. Похитили сотовый телефон и банковскую карту. И спустя некоторое время с карты были сняты все деньги. Пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, это случилось еще в апреле. Несмотря на все усилия оперативников, подозреваемого до сих пор найти не удалось. Однако в распоряжении полиции оказалась видеозапись, на которой зафиксирован предполагаемый преступник. Качество оставляет желать лучшего, но и по ней все равно можно узнать человека.

Приметы разыскиваемого мужчины: тип лица европейский, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения. Всем, кому известно о личности и местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам:

- (391) 224-25-07, 224-44-55 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU