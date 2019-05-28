2019-05-28T18:28:10+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края сгорело 650 гектаров леса: лесники тушить не захотели

Теперь их подозревают в бездействии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края сгорело 650 гектаров леса: лесники тушить не захотели. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа юге Красноярского края сгорело 650 гектаров леса: лесники тушить не захотели. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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На юге Красноярского края сгорело 650 гектаров леса. Предварительная сумма ущерба, нанесенная лесному фонду, 2 миллиона рублей. При этом прокуратура подозревает специалистов Лесопожарного центра, которые должны были принять все меры к тушению пожара, в бездействии.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, пожар начался 4 мая на территории Усинского лесничества. Однако вместо того, чтобы справиться с огнем в самом начале, лесники покинули место тушения и отправились на спецтехнике по своим делам. В результате стихия охватила огромную территорию, ситуацию осложняла сухая погода и сильные порывы ветра. Чтобы справиться с огнем, понадобилось более шести суток,

- По факту лесного пожара отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам ГУ МЧС России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.261 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение лесных насаждений, если они причинили крупный ущерб), - сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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