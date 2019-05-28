Красноярский ТЮЗ готов встряхнуть город провокационной премьерой

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-28T09:56:36+03:00

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Красноярский ТЮЗ готов встряхнуть город провокационной, остроактуальной, нешаблонной и просто взрывной премьерой под названием «Спектакля нет». Жанр – нежный арт-терроризм, поставленный режиссером Александром Андрияшкиным, работающим в московском центре имени Всеволода Мейерхольда.

«Мы утверждаем, что каждый пришедший на спектакль зритель, выйдет со словами: «Такого я еще не видел!» Если вас насторожил такой анонс, то вам непременно стоит прийти в театр 29, 30 или 31 мая.

То, что будет происходить два часа на сцене, не является спектаклем. Спектакля нет, но есть зрители, артисты и то, что между ними. Вот что говорят об этом авторы: «Спектакля нет» – высказывание театра, акт глубокой самоиронии, с комментариями, провокациями, манипуляциями, экспериментами над собой и над публикой, развенчанием и признанием в любви. Если вы считаете, что театр – это сплошная фикция, бессмысленные слова, повторяющиеся сюжеты, актерские штампы, искусственные чувства и тоскливая игра в психологизм – приходите, ведь в этот раз СПЕКТАКЛЯ НЕТ. А МЫ ЕСТЬ».

ИСТОЧНИК KP.RU