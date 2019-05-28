Более 1,1 тысячи пенсионеров, переехавших из Хакасии за границу, продолжают получать российскую пенсию

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-28T09:26:38+03:00

Не имеет значения, в какой точке мира они поселились

Изменить размер текста: A A

По российскому законодательству любой пенсионер, который переезжает на постоянное место жительства в другую страну, сохраняет за собой право на пенсионное обеспечение. В хакасском отделении Пенсионного фонда России рассказали, что в настоящее время такую пенсию получают 1174 бывших жителя Хакасии.

Не имеет значения, в какой точке мира они поселились. А география очень большая – 15 государств: Австралия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Германия, Греция, Израиль, Канада, Кипр, Латвия, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония. К слову, самое большое представительство хакасских пенсионеров в Германии – 1076 человек.

Правда, выплата пенсий производится только на территории Российской Федерации и в рублях. Их зачисляют на банковский счет гражданина. Либо кто-то из доверенных лиц (друзей или родственников) может получить их на почте. Для этого нужно лишь оформить доверенность.

А вот советы тем пенсионерам, кто только планирует переезд за границу. Причем не только жителям Хакасии, но и других регионов. Подать заявление в Пенсионный фонд нужно не позднее, чем за месяц до отъезда. Причем не имеет значения от прописки. Скажем, живете в Абазе, а прописаны в Абакане – обратитесь в отделение ПФР в Абазе.

И еще одно условия для выплаты пенсии для уезжающих за границу: вам придется каждый год присылать документ, подтверждающий, что вы живы. Если вдруг забыли прислать такую справку, выплату пенсии приостановят. Представите справку – и выплаты возобновят, в том числе за пропущенный период.

ИСТОЧНИК KP.RU