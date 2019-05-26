Красноярские водители помогли утке с утятами перейти дорогу на оживленной улице

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-26T08:37:46+03:00

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В Красноярске на Высотной водители встали в пробку, чтобы пропустить семейство уток. Видео выложил в соцсети очевидец этого события.

«Все норм. Утятам помогли подняться на бордюр к маме. Берегите себя и помогайте другим», - написал автор ролика.

Произошел этот случай 25 мая. Поток машин замер, чтобы утка смогла перевести через дорогу своих малышей. Мама торопливо семенила впереди, а за ней старательно бежали детки. Минута и утка перескочила бордюр. А вот утятам никак не удавалось преодолеть неожиданное препятствие. Они подпрыгивали вверх, пищали, но все без толку. Водитель, снимающий эту сцену на видео, эмоционально высказался и прекратил запись. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, мужчина отправился выручать утят. А мама-утка, заметив, что «хвост» отстал, вернулась назад. Но свою долю критики получила в сосетях.

Утятам помогли вскарабкаться на бордюр Фото: ЧП-Красноярск

«И мамаша дальше такая пошла, не убедившись, смогли ли её утята запрыгнуть на бордюр».

Но ее тут же оправдали: «Она потом обратно пошла. Муж утят ее на бордюр подсаживал».

И даже привели в пример эту ситуацию: «Здесь пример пропускания через дорогу! И никто не орет, что без зебры и светофора идут, остановились и ждут».

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU