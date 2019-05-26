В центре Красноярска из-за крестного хода временно перекроют движение

СЕГОДНЯ 05:10 2019-05-26T05:10:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске 26 мая перекроют движение транспорта на нескольких улицах - Карла Маркса, Вейнбаума, Сурикова и проезд в районе краевой филармонии. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской администрации.

Это необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность участников крестного хода. Верующие пройдут по центральным улицам в честь празднования Дня славянской письменности и культуры, приуроченного ко дню памяти святых равнопрестольных братьев Мефодия и Кирилла.

Для движения транспорта полностью перекроют участки:

- на Карла Маркса (от 9 Января до Белинского за 20 минут до начала движения колонны и до окончания движения);

- на Вейнбаума и Сурикова (от Карла Маркса до Ленина за 20 минут до начала движения колонны и до окончания движения);

- по проезду вдоль Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии) от площади Мира до Вантового моста с 11.00 до 14.00.

Помимо этого на всех вышеперечисленных участках еще накануне запретили ставить транспорт. Ограничения будут сняты сегодня в 17.00 часов.

Водителям советуют ориентироваться на временные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU