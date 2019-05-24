2019-05-24T11:38:17+03:00
Общество

Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске

Где еще замечены паразиты?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске.Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Клещи атакуют посетителей парка «Гремячая грива» в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по краю.

По данным специалистов управления, случаи присасывания паразитов зарегистрированы в новых местах. Помимо заповедника Столбы, Татышева, Бадалыка, плодово-ягодной станции, «Бобрового лога», Солнечного, Академгородка и Зеленой Рощи, в список попали «Гремячая грива», Покровка, Верхние Черемушки.

Кстати, за минувшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 277 жителей Красноярска, в том числе 80 детей. А с начала сезона в краевой столице отмечено 1150 подобных случаев, 224 – среди детей. Притом, что на территории не только города, но и края проводят обработки мест массового отдыха и дачных участков.

Напомним, если вы отдыхаете/работает на природе, рядом кусты или высокая трава, необходимо осматривать себя каждые 15 минут. А лучше – еще чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата разгромил супермаркет в Красноярске
Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет
Голубые ели в центре Красноярска могут погибнуть
В краевом правительстве обсуждают встречи на ПМЭФ
В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе
100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска
Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
«К стене встала!»: в СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании
«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске
Десять чиновников уличила в сокрытии доходов красноярская прокуратура
В Красноярске последний звонок прозвучит сегодня для 5 тысяч выпускников
Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле
Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске
Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория
В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес
В Красноярске для автомобилистов ограничивают въезд с Дубровинского на Коммунальный мост
В центре Красноярска появилась красная велодорожка
На любимый красноярцами остров Татышев будут ходить специальные автобусы