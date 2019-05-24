Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-24T11:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Клещи атакуют посетителей парка «Гремячая грива» в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по краю.

По данным специалистов управления, случаи присасывания паразитов зарегистрированы в новых местах. Помимо заповедника Столбы, Татышева, Бадалыка, плодово-ягодной станции, «Бобрового лога», Солнечного, Академгородка и Зеленой Рощи, в список попали «Гремячая грива», Покровка, Верхние Черемушки.

Кстати, за минувшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 277 жителей Красноярска, в том числе 80 детей. А с начала сезона в краевой столице отмечено 1150 подобных случаев, 224 – среди детей. Притом, что на территории не только города, но и края проводят обработки мест массового отдыха и дачных участков.

Напомним, если вы отдыхаете/работает на природе, рядом кусты или высокая трава, необходимо осматривать себя каждые 15 минут. А лучше – еще чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU