В Красноярске последний звонок прозвучит сегодня для 5 тысяч выпускников

СЕГОДНЯ 06:05 2019-05-24T06:05:09+03:00

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Последний звонок прозвенит в пятницу, 24 мая, для почти пяти тысяч выпускников Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования.

А первым, кто поздравил ребят с таким важным днем, оказался мэр Сергей Еремин:

- Этот праздник и радостный, и грустный: вам хочется поскорей стать взрослыми и самостоятельными, но, в то же время, заканчивается очень важный, интересный и насыщенный период вашей жизни. И вы наверняка будете скучать по нему. Ведь школа – это не только место, где вы проводили много времени и получали знания. Вы проходили еще и уникальную школу жизни! Учились, добиваться результата, отстаивать своё мнение, дружить, общаться. И это не менее важно, чем полученный вами за время учёбы багаж знаний!

В нынешнем году аттестаты выдадут 9 846 девятиклассникам и 4 996 выпускникам 11-х классов. Многие поступят в вузы. А Красноярску сейчас очень нужны грамотные специалисты, подчеркнул глава города.

- Также особую благодарность сегодня адресуем учителям, - отметил Сергей Еремин. - Именно они помогали вам не только получать знания, но и ориентироваться в современных потоках информации, выбирать направление для будущей специальности. Мы от души говорим спасибо вашим родителям! Дорогие ребята! Желаем вам успехов, достижения поставленных целей. Верьте в свои силы, мечтайте, дерзайте! Пусть ваш жизненный путь будет интересным, ярким, плодотворным! В добрый путь, выпускники!

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ИСТОЧНИК KP.RU