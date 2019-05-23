Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория

23 Май 17:11 2019-05-23T17:11:19+03:00

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Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов встретился с журналистами и ответил на все вопросы, касающиеся строительства крематория в краевом центре. Как уже известно, свои проекты на конкурс представили четыре участника. Сроки и место строительства пока под вопросом. Но есть желание успеть с постройкой до конца 2020 года. А место для крематория постараются согласовать с горожанами, сообщает 7 канал.

Также Логинов рассказал, что у проекта будет четыре инвестора, это три красноярские компании и одна из Санкт-Петербурга. Закрытая встреча с ними как раз прошла сегодня, 23 мая.

- В любом случае на том земельном участке, на котором люди не хотят, крематорий никогда не будет построен. Какой бы золотой проект ни был, мы не можем организовать и поставить его там, где он не должен стоять, - заявил первый вице-мэр.

Напомним, что на сайте городской администрации до 30 мая можно ознакомиться с четырьмя представленными проектами крематория и проголосовать за тот, который более понравится.

ИСТОЧНИК KP.RU