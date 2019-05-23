Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория
Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов встретился с журналистами и ответил на все вопросы, касающиеся строительства крематория в краевом центре. Как уже известно, свои проекты на конкурс представили четыре участника. Сроки и место строительства пока под вопросом. Но есть желание успеть с постройкой до конца 2020 года. А место для крематория постараются согласовать с горожанами, сообщает 7 канал.
Также Логинов рассказал, что у проекта будет четыре инвестора, это три красноярские компании и одна из Санкт-Петербурга. Закрытая встреча с ними как раз прошла сегодня, 23 мая.
- В любом случае на том земельном участке, на котором люди не хотят, крематорий никогда не будет построен. Какой бы золотой проект ни был, мы не можем организовать и поставить его там, где он не должен стоять, - заявил первый вице-мэр.
Напомним, что на сайте городской администрации до 30 мая можно ознакомиться с четырьмя представленными проектами крематория и проголосовать за тот, который более понравится.
ИСТОЧНИК KP.RU