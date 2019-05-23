23 Май 09:34 2019-05-23T09:34:22+03:00

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На любимый красноярцами остров Татышев будут ходить специальные автобусы. И уже в ближайшие выходные ими можно воспользоваться. В пресс-службе городской администрации поясняют: на маршруте будут работать 2 больших низкопольных автобуса с интервалом движения в 15 минут.

Курсировать автобусы будут по кольцевому маршруту навстречу друг другу: с левого берега от торгового центра «Авиатор», а с правого – от гипермаркета «Окей» (остановка «Нефтебаза»). При выборе мест, откуда автобусы будут отправляться, учитывали наличие вместительной парковки. Выглядит это так: горожане приезжают с разных концов города, оставляют машину на оборудованной площадке, затем садятся на шаттл и затем на общественном транспорте уже доезжают до острова. На специальном маршруте будет две остановки - «Октябрьская» и «остров Татышев».

КОНКРЕТНО:

- автобусы будут работать в выходные дни с 10 до 18 часов;

- стоимость проезда – 26 рублей.

Напомним, что через Татышев проходит 8 регулярных автобусных маршрутов №№ 7, 23, 27, 58, 60, 61, 85, 94. Это более 180 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU