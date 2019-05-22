2019-05-22T16:25:18+03:00
Общество

Красноярцев приглашают в турне «Дивногорская ривьера»

Первый рейс состоится уже 23 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев приглашают в турне «Дивногорская ривьера». Фото пресс-службы КрасЖДКрасноярцев приглашают в турне «Дивногорская ривьера». Фото пресс-службы КрасЖД
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Красноярцев приглашают в турне под названием «Дивногорская ривьера». Хотя, «турне» - это громко сказано, но на самом деле организаторы уверяют: будет очень интересно. У тех жителей и гостей краевого центра, кто уже побывал на такой экскурсии в 2017 и 2018 годах, остались самые лучшие впечатление.

- Это мультимодальный туристический маршрут с участием железнодорожного и речного транспорта. Он включает в себя путешествие в Дивногорск на комфортабельном электропоезде, оснащенном системой климат-контроля, аудио и видео оборудованием, а также прогулку на теплоходе по реке Енисей. Первый рейс состоится уже 23 мая, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Проект реализуется с 2017 года компанией «Краспригород» совместно с одним из городских туроператоров. В программе экскурсия «От истоков к современности», которая познакомит гостей с достопримечательностями и историей городов Красноярска и Дивногорска, а также села Овсянки – родины писателя Виктора Астафьева. С историей строительства Красноярской ГЭС и других символов Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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