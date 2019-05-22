2019-05-22T14:16:20+03:00
Происшествия

В Красноярском крае отец бросился в огонь спасать сына и погиб

Оба могли задохнуться в дыму [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В селе Ирбейском сегодня, 22 мая, произошла страшная трагедия. В пожаре погибли 33-летний мужчина и его 3-летний сын. Информация вместе с видео появилась в группе «ЧП-Канск» во ВКонтакте. Очевидцы рассказывают, что около полудня загорелась летняя кухня, которая находилась рядом со строящимся жилым домом. Выгорело все внутри и снаружи. Пострадала также и кровля самого дома. Сухое дерево полыхало так, что близко нельзя было подойти.

В Красноярском крае отец бросился в огонь спасать сына и погиб.

Когда начался пожар, мужчина был на улице. С криками бросился в помещение, чтобы спасти сына, но обратно уже не выбрался. Пожарные быстро затушили огонь и обнаружили два тела. Возможно, оба – отец и ребенок – задохнулись от угарного газа.

Что стало причиной трагедии, предстоит установить пожарным дознавателям. Также свою проверку проведет и следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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