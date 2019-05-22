22 Май 13:25 2019-05-22T13:25:10+03:00

В Красноярском крае из психоневрологического интерната сбежали три пациента. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Их видели на железнодорожной станции

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В поселке Козулька из психоневрологического интерната сбежали три пациента. Информацию вместе с ориентировками опубликовали в социальных сетях волонтеры движения «Поиск пропавших детей» - Красноярск. Мужчины пропали 19 мая, предположительно перебравшись через забор.

Убиенных Николай, 26 лет. На вид ему 27 лет, среднего роста, среднего телосложения. Лицо смуглое, глаза карие, волосы прямые, темно- русые. Из особых примет невнятная речь. Был одет в светло- синие джинсы, темно- синюю спортивную кофту, черную футболку и черные кроссовки.

Бондаренко Сергей, 24 года. На вид 25 лет, среднего роста, среднего телосложения. Лицо смуглое, глаза голубые, волосы прямые, темно- русые. Из особых примет – невнятная речь. Был одет в темно-синюю толстовку и светло-зеленые пятнистые штаны. На ногах черные кроссовки, на голове белая бейсболка.

Пронькин Максим, 30 лет. Среднего роста, среднего телосложения. Лицо смуглое, глаза карие, волосы прямые, темно- русые. Их особых примет – невнятная речь. Был одет в шорты, черную рубашку и белые кроссовки.

Просьба всем, кто может знать о местонахождении мужчин, позвонить по телефонам:

- 8 (391-54) 2-12-65 – полиция Козульского района;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU