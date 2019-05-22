2019-05-22T13:25:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае из психоневрологического интерната сбежали три пациента

Их видели на железнодорожной станции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае из психоневрологического интерната сбежали три пациента. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярском крае из психоневрологического интерната сбежали три пациента. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"
Изменить размер текста:

В поселке Козулька из психоневрологического интерната сбежали три пациента. Информацию вместе с ориентировками опубликовали в социальных сетях волонтеры движения «Поиск пропавших детей» - Красноярск. Мужчины пропали 19 мая, предположительно перебравшись через забор.

Убиенных Николай, 26 лет. На вид ему 27 лет, среднего роста, среднего телосложения. Лицо смуглое, глаза карие, волосы прямые, темно- русые. Из особых примет невнятная речь. Был одет в светло- синие джинсы, темно- синюю спортивную кофту, черную футболку и черные кроссовки.

Бондаренко Сергей, 24 года. На вид 25 лет, среднего роста, среднего телосложения. Лицо смуглое, глаза голубые, волосы прямые, темно- русые. Из особых примет – невнятная речь. Был одет в темно-синюю толстовку и светло-зеленые пятнистые штаны. На ногах черные кроссовки, на голове белая бейсболка.

Пронькин Максим, 30 лет. Среднего роста, среднего телосложения. Лицо смуглое, глаза карие, волосы прямые, темно- русые. Их особых примет – невнятная речь. Был одет в шорты, черную рубашку и белые кроссовки.

Просьба всем, кто может знать о местонахождении мужчин, позвонить по телефонам:

- 8 (391-54) 2-12-65 – полиция Козульского района;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата разгромил супермаркет в Красноярске
Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет
Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске
Голубые ели в центре Красноярска могут погибнуть
В краевом правительстве обсуждают встречи на ПМЭФ
В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе
100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска
Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
«К стене встала!»: в СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании
«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске
Десять чиновников уличила в сокрытии доходов красноярская прокуратура
В Красноярске последний звонок прозвучит сегодня для 5 тысяч выпускников
Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле
Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске
Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория
В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес
В Красноярске для автомобилистов ограничивают въезд с Дубровинского на Коммунальный мост
В центре Красноярска появилась красная велодорожка
На любимый красноярцами остров Татышев будут ходить специальные автобусы