2019-05-22T11:36:35+03:00
Происшествия

В Красноярске полицейские присвоили квартиру умершей бабушки

Но она с того света сумела призвать их к ответу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске полицейские присвоили квартиру умершей бабушкиВ Красноярске полицейские присвоили квартиру умершей бабушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске полицейские присвоили квартиру умершей бабушки. Казалось бы, провернули аферу, что комар носа не подточит. Но нет, специалисты Росреестра по Красноярскому краю обратили внимание на несоответствие в документах и попросили прокуратуру проверить их.

О результатах проверки «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Было установлено, что в ноябре 2017 года в один из МФЦ (многофункциональный центр) были поданы документы на регистрацию права собственности на квартиру вместе с договором купли-продажи. Однако собственница жилья умерла еще в мае 2016 года, поэтому подписать договор никак не могла.

Было заведено уголовное дело по факту мошенничества. И в ходе предварительного расследования установлено, что к преступлению причастны сотрудники полиции, они воспользовались своим служебным положением. Один из участников этой группы уже осужден на 3 года колонии, но решил обжаловать приговор.

В настоящее время все трое уволены из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.

А квартира перешла в муниципальную собственность, поскольку наследников у бабушки не оказалось. Недавно эту квартиру предоставили многодетной семьи, которая переехала в нее из аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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