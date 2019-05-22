Жителю Хакасии за признание в убийстве выписали штраф на 1500 рублей

22 Май 07:13 2019-05-22T07:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Хакасии выписали штраф в размере полутора тысяч рублей. Чем провинился 31-летний гражданин перед правоохранительными органами? В пресс-службе хакасской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, за какие грехи мужчину ждет наказание.

Накануне в отдел полиции Саяногорска позвонили. Гражданин в расстроенных чувствах признался, что он убил дух человек, а теперь хочет чистосердечно во всем признаться и сдаться в руки правосудия.

На место тут же выехал участковый. Однако не нашел даже и следов убийства – ни тел, ни крови, не оружия преступления. Зато застал звонившего. Как оказалось, он был пьян, а в полицию позвонил просто от скуки, решил просто пошутить. Мужчина нигде не работает, ведет праздный образ жизни. Из каких средств он будет платить штраф – это его дело. Но если не заплатит, за него возьмутся судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU