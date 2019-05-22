2019-05-22T07:13:55+03:00
Происшествия

Жителю Хакасии за признание в убийстве выписали штраф на 1500 рублей

Звонок в полицию оказался ложным
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителю Хакасии за признание в убийстве выписали штраф на 1500 рублейЖителю Хакасии за признание в убийстве выписали штраф на 1500 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителю Хакасии выписали штраф в размере полутора тысяч рублей. Чем провинился 31-летний гражданин перед правоохранительными органами? В пресс-службе хакасской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, за какие грехи мужчину ждет наказание.

Накануне в отдел полиции Саяногорска позвонили. Гражданин в расстроенных чувствах признался, что он убил дух человек, а теперь хочет чистосердечно во всем признаться и сдаться в руки правосудия.

На место тут же выехал участковый. Однако не нашел даже и следов убийства – ни тел, ни крови, не оружия преступления. Зато застал звонившего. Как оказалось, он был пьян, а в полицию позвонил просто от скуки, решил просто пошутить. Мужчина нигде не работает, ведет праздный образ жизни. Из каких средств он будет платить штраф – это его дело. Но если не заплатит, за него возьмутся судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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