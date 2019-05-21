СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-21T05:21:18+03:00

На фото видно, что во время столкновения в машине сработали подушки безопасности, остается надеяться на то, что они хотя бы частично смягчили удары, полученные человеком в этом ДТП. Фото: "ЧП-Красноярск"

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Стало плохо за рулем: в Красноярске легковушка снесла кирпичный забор. Фото последствий ДТП появилось в соцсетях (группе «ЧП-Красноярск»).

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, авария случилась накануне, 20 мая, вечером на правобережье краевого центра (Говорова). Очевидцы говорят: водителю стало плохо за рулем, именно поэтому он не справился с управлением и «Приора» влетела в забор.

О том, насколько сильно пострадал водитель, не сообщается. На фото видно, что во время столкновения в машине сработали подушки безопасности, остается надеяться на то, что они хотя бы частично смягчили удары, полученные человеком в этом ДТП. Обстоятельства аварии будут выяснять дорожные полицейские в ходе проверки.

Пользователи соцсети активно комментировали пост с фотографиями с места случившегося. Люди пишут о том, что слишком часто последнее время происходят подобные аварии. «Что будет при +30?» - спрашивают автомобилисты и пешеходы.

ИСТОЧНИК KP.RU