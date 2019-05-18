В Красноярске начали озеленять вертикальные фигуры

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-18T11:40:24+03:00

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В Красноярске озеленители начали оформлять вертикальные фигуры. Специально для этого они вырастили около миллиона саженцев декоративных почвопокровных растений. Процесс оформления очень трудоемкий, ведь каждый саженец приходится прикреплять вручную, с помощью специального пинцета. На каждый квадратный метр – до 1200 штук.

В Красноярске таких фигур – более 50. Лидером по количеству считается Ленинский район. Здесь находятся сова, черепаха, лягушка, самовар, чайная пара, несколько ваз и шаров, часовня, пушка с ядрами, лев, семейство лосей, страус, крокодил, пара лебедей, а также большая ваза и панно.

- Каждый год специалисты стараются придумать фигурам новый дизайн, чтобы они выглядели как можно более реалистичными. Для этого применяют растения разных видов и цветов. Если раньше фигуры озеленяли в основном седумом, то сейчас применяют и другие виды – альтернатерру разного цвета, петунии, бегонии. Также в дизайн включают декоративные элементы – украшения из тканей, пластмассы, - рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

ИСТОЧНИК KP.RU