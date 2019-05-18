СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-18T09:57:10+03:00

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Красноярские инспекторы дорожной полиции начали патрулировать нарушителей с воздуха. В официальной группе в соцсети краевого управления ГИБДД даже появился ролик, как это происходит. Для эксперимента направили вертолет на трассу Р-255 «Сибирь», на самые аварийно-опасные участики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709576" frameborder="0"></iframe> Красноярские инспекторы ГИБДД начали патрулировать нарушителей с воздуха.

Вертолет летит на небольшой высоте так, чтобы можно было обозревать участок дороги и при этом не создавать помех автомобилистам. В салоне вертолета – госпатоинспекторы с видеокамерой, они снимают происходящее в режиме реального времени. В случае происшествия, вертолет способен тут же сесть на проезжую часть и разобраться с нарушителем.

В пресс-службе краевой ГИБДД пообещали, что подобный контроль с использованием современных технологий будет использоваться регулярно. Добавим, что красноярские автополицейские уже освоили беспилотники, которые успешно патрулируют улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU