Красноярские инспекторы ГИБДД начали патрулировать нарушителей с воздуха
Красноярские инспекторы дорожной полиции начали патрулировать нарушителей с воздуха. В официальной группе в соцсети краевого управления ГИБДД даже появился ролик, как это происходит. Для эксперимента направили вертолет на трассу Р-255 «Сибирь», на самые аварийно-опасные участики.
Красноярские инспекторы ГИБДД начали патрулировать нарушителей с воздуха.
Вертолет летит на небольшой высоте так, чтобы можно было обозревать участок дороги и при этом не создавать помех автомобилистам. В салоне вертолета – госпатоинспекторы с видеокамерой, они снимают происходящее в режиме реального времени. В случае происшествия, вертолет способен тут же сесть на проезжую часть и разобраться с нарушителем.
В пресс-службе краевой ГИБДД пообещали, что подобный контроль с использованием современных технологий будет использоваться регулярно. Добавим, что красноярские автополицейские уже освоили беспилотники, которые успешно патрулируют улицы города.
ИСТОЧНИК KP.RU