2019-05-18T07:39:43+03:00
Происшествия

Смерть из-за женской сумки: в Хакасии мужчина погиб от рук родственника

Дело передано в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Смерть из-за женской сумки: в Хакасии мужчина погиб от рук родственникаСмерть из-за женской сумки: в Хакасии мужчина погиб от рук родственникаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии готовится к рассмотрению в суде уголовное дело по факту убийства, совершенного в Орджоникидзевском районе в конце февраля этого года. Следователям понадобилось два месяца, чтобы восстановить всю картину преступления и предъявить обвинение подозреваемому в его совершении.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома, 28-летний обвиняемый приехал 24 февраля в дом своего 63-летнего дяди, чтобы забрать у него сумку своей матери. Пожилой мужчина не захотел ее отдавать, из-за чего между нетрезвыми мужчинами возник конфликт.

- В ходе ссоры племянник нанес дяде множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей, после чего вывел его в ограду дома и ударил рукой в область груди. Потеряв равновесие, потерпевший упал на землю, ударившись при падении затылочной частью головы о край металлического ведра. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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