2019-05-17T15:38:34+03:00
Дом. Семья

Сердитые совята родились в зоопарке Красноярске

Они появились на свет у пары бородатых неясытей
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Сердитые совята родились в зоопарке Красноярска. Фото: Роев ручей.Сердитые совята родились в зоопарке Красноярска. Фото: Роев ручей.
Изменить размер текста:

В «Роевом ручье» под Красноярском родились четверо совят. Фотографиями птенцов (а выглядят они сердитыми и важными) поделились в пресс-службе зоопарка.

Специалисты рассказали: малыши появились на свет у пары хищных сов, бородатых неясытей. Эти крупные птицы с размахом крыльев до полутора метров – нежные супруги и родители. Пока самка высиживает птенцов, «муж» приносит ей пищу.

Когда вылупляются малыши (от двух до пяти), папа с мамой с самого начала подкармливают их кусочками мяса. Сейчас совята уже покинули гнездо и ищут лучшее место в вольере, где можно погреться на теплом солнце. Они оперятся к концу августа. Тем не менее родители будут заботиться о детях до самой зимы.

ВАЖНО

Весной покидают гнезда не только птенцы в зоопарке, но и на воле. Не до конца оперившихся малышей называют слетками. Летать они еще не умеют. Поэтому прячутся в траве недалеко от гнезда. Если вы заметили слетка, ни в коем случае не берите его в руки, не вздумайте спасать. Птенцы не выпали из гнезда, сидеть в траве или под деревом для них естественно, так детеныши лучше защищены от хищников. Поодиночке их найти труднее, чем всех вместе. К тому же птенцов не оставляют родители, присматривают за ними и кормят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фасад Органного зала могут вернуть статуи Христа и апостолов
«А вечером хоть глаз коли!»: жители Красноярска жалуются на работающие днем фонари
Жуткий черный вихрь попал на камеру в Красноярске
Пять месяцев в небе. Совершающих кругосветку британских летчиков встретили в Красноярске
Экс-гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года за взятки
Подросток в Красноярском крае надругался над 7-летним мальчиком и снял все на камеру
Здание на месте «Кантри» могут не снести, а переделать
А он его даже не ловил: только за покупку 51 осетра жителю Дудинки грозит срок и погашение 8 000 000 ущерба
Мэр Красноярска: вместо «панелек с цветными квадратиками» построим бесшовные дома
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на европейском рынке ипотечных ценных бумаг
Треснувший под хозяином диван принес ему 18 тысяч рублей
«Театральный синдром. Детский мир» в Красноярске: программа