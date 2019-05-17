Сердитые совята родились в зоопарке Красноярске

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-17T15:38:34+03:00

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В «Роевом ручье» под Красноярском родились четверо совят. Фотографиями птенцов (а выглядят они сердитыми и важными) поделились в пресс-службе зоопарка.

Специалисты рассказали: малыши появились на свет у пары хищных сов, бородатых неясытей. Эти крупные птицы с размахом крыльев до полутора метров – нежные супруги и родители. Пока самка высиживает птенцов, «муж» приносит ей пищу.

Когда вылупляются малыши (от двух до пяти), папа с мамой с самого начала подкармливают их кусочками мяса. Сейчас совята уже покинули гнездо и ищут лучшее место в вольере, где можно погреться на теплом солнце. Они оперятся к концу августа. Тем не менее родители будут заботиться о детях до самой зимы.

ВАЖНО

Весной покидают гнезда не только птенцы в зоопарке, но и на воле. Не до конца оперившихся малышей называют слетками. Летать они еще не умеют. Поэтому прячутся в траве недалеко от гнезда. Если вы заметили слетка, ни в коем случае не берите его в руки, не вздумайте спасать. Птенцы не выпали из гнезда, сидеть в траве или под деревом для них естественно, так детеныши лучше защищены от хищников. Поодиночке их найти труднее, чем всех вместе. К тому же птенцов не оставляют родители, присматривают за ними и кормят.

ИСТОЧНИК KP.RU