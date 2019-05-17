«Театральный синдром. Детский мир» в Красноярске: программа

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-17T07:13:52+03:00

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Со 2 по 11 сентября в Красноярске Фонд Михаила Прохорова совместно с Красноярским театром юного зрителя проводит фестиваль «Театральный синдром. Детский мир».

В афише основной программы фестиваля – детские спектакли лучших российских театров.

«Комната Герды» – спектакль одного из лидеров нового поколения режиссеров детского театра Яны Туминой – сделана в жанре «лирического хоррора». В основе - сказка Андерсона, главное действующее лицо – комната, оживающая у зрителя на глазах: здесь Герда, то ли девочка, то ли взрослая, немолодая, женщина, снова проживает свое путешествие в безжизненный край Снежной королевы. Спектакль – и для детей, и для взрослых: первым будет интересна сама история и визуальные, сказочные, деформации пространства, вторым – опыт осмысления собственной жизни с позиции временной дистанции.

«Мой дедушка был вишней» – спектакль Санкт-Петербургского Большого театра кукол (БТК), одного из лучших театров кукол в стране, – вырос из лаборатории, на которой режиссер Иван Пачин работал с книгой известной итальянской писательницы Анджелы Нанетти. Спектакль о мальчике Тонино, который учится разбираться в людях и делает первые открытия: оказывается, любовь сильнее смерти, а память – продлевает жизнь. Здесь все сделано из подручных средств – из картона и скотча, но любая вещь оживает в магическом пространстве театра.

«Кролик Эдвард» – спектакль по повести американской писательницы Кейт ДиКамилло поставил Московский РАМТ.

Попадая в разные затруднительные ситуации, встречая и теряя людей на своем пути, Эдвард из эгоистичного, самовлюбленного создания превращается в тонко чувствующее, способное на любовь и преданность существо.

«Цацики идет в школу» – книга шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстре, успевшая стать живой классикой для читателей многих стран мира. Спектакль Хабаровского ТЮЗа предлагает зрителю вместе с маленьким Цацики оказаться в ситуациях, предложенных школьным миром: здесь герой познает дружбу и любовь, обман и предательство, научится ценить искренность и доброту в отношениях между людьми. Спектакль затрагивает и семейную тему, рассказывая об отношениях Цацики с мамой, способной увидеть мир глазами ребенка.

Еще один спектакль в афише «Театрального синдрома» – «Меня зовут Лёк» от Пермского театра кукол: сюда можно привести совсем маленьких зрителей. Спектакль основан на рассказе немецкой журналистки Андреа Софи Яннуш. Герой спектакля – мотылек, жизнь которого всего неделя, но и за этот короткий срок Лёк успевает оценить всю красоту мира, все разнообразие природы.

В 2019 году кроме основной программы будет еще блок уличных спектаклей, серия театральных уроков и программа для профессионалов. Участниками уличной программы станут французский цирковой театр REMUE MENAGE с мировой премьерой – спектаклем «Полет», театры из Санкт-Петербурга «МИМО Крокодил» и «Небесная карусель». Театральная педагогика будет представлена проектом Натальи Анастасьевой «Волшебная флейта» (интерактивный урок музыки с участием профессиональных солистов и художников), выездным уроком психологии – социально-творческим проектом Красноярского ТЮЗа и берлинского театра Strahl и показом спектакля Центра им. Вс. Мейерхольда «Дети ворона».

В рамках off-программы Красноярский ТЮЗ покажет ряд своих недавних премьер: «Хроники Нарнии. Племянник чародея», «И грянул гром», «Оливер Твист», «Спектакля нет», «Мир между войнами», «Мама, мне оторвало руку», «Всем, кого касается».

Площадками фестиваля «Театральный синдром. Детский мир» станут Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, Драматический театр имени А. С. Пушкина, Красноярский театра кукол и Красноярский ТЮЗ.

Подробная программа фестиваля опубликована на сайте theatricalsyndrome2019.ru

ИСТОЧНИК KP.RU