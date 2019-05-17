Вместо 83 дворов в Красноярске отремонтируют 106

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-17T04:56:56+03:00

Рассказываем, какие из них ждет обновление

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В Красноярске отремонтируют больше дворов, чем запланировали: 106 вместо 83. Об этом сообщил в своем инстаграме глава города Сергей Ерёмин.

Дополнительные объекты включили в список после корректировки проектов и проведения конкурсов по выбору подрядчиков. А как определяли дворы, которым нужен ремонт?

Адреса брались из списка, утвержденного комиссией по благоустройству. Чтобы туда попасть, жители оставляли заявки и получали баллы. Так и сформировалась очередь.

В первых дворах подрядчики уже работают. Благоустройство началось в Кировском, Советском и Свердловском районах. А скоро ремонтники зайдут и на остальные объекты.

Напомним, ремонт дворов проводят по федеральному проекту «Формирование современной городской среды». Благодаря ему в Красноярске за два года обновили 373 «точки».

Кстати, по условиям проекта собственники должны внести не меньше 2% от стоимости ремонта. Это позволяет жителям домов бережнее относиться к тому, что сделано.

Полный перечень дворов, которые отремонтируют в нынешнем сезоне, смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU