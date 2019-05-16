2019-05-16T16:37:54+03:00
Происшествия

Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора

Теперь ей «светит» до 15 лет
Ася ЖУКОВА
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Рассказывают, больше половины россиян выплачивают кредиты.Рассказывают, больше половины россиян выплачивают кредиты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Абакане (Хакасия) женщина, задолжавшую банку круглую сумму, потребовала у него вернуть деньги. Эта история могла бы показаться курьезом, если бы неплательщице не грозило теперь 15 лет.

Итак, с начала. Недавно в отдел полиции Абакана поступило заявление. Председатель правления одного из банков пожаловался: с его «конторы» вымогают больше трех миллионов рублей.

Подозреваемой оказалась 58-летняя жительница Черногорска. Как выяснилось, несколько лет назад она взяла в банке крупный кредит. Но в какой-то момент не смогла платить. В итоге долг скопился солидный.

Чтобы его погасить, нужно продать жилой дом, принадлежащий женщине. Отдать деньги банку, а остаток - экс-хозяйке дома, решил суд. Так и сделали.

И тут в банк пошли звонки и письма с угрозами. А в них требования – верните мои кровные, иначе не поздоровится. Ведь, по мнению женщины, дом продали за бесценок.

В конце концов, на бывшую должницу завели уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере». А это от 7 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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