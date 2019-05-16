2019-05-16T15:11:41+03:00
Общество

Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле

Сейчас это предложение обсуждают в мэрии
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле.Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

До Татышев-парка в Красноярске могут запустить шаттлы. Такую инициативу обсуждают в мэрии. Остров в самом центре – любимое место отдыха многих горожан. По выходным сюда отправляются тысячи людей. Однако парковки на Татышеве не справляются.

Поэтому и родилась идея – организовать до острова движение шаттлов. Пока предлагают один маршрут: от торгово-развлекательно центра «Планета» до Татышева и затем до гипермаркета «Окей». Причем проезд должен быть платным, отмечают в мэрии.

Напомним, почти два года назад остров передали «Центру реализации социальных проектов». Сейчас его возглавляет Максим Бархатов. По его словам, на Татышеве также предполагается расширить парковку на 400 машиномест, обновить разметку на автодорогах. А еще остров оборудуют современной системой видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке