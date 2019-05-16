СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-16T15:11:41+03:00

Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле. Фото: Мария ЛЕНЦ

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До Татышев-парка в Красноярске могут запустить шаттлы. Такую инициативу обсуждают в мэрии. Остров в самом центре – любимое место отдыха многих горожан. По выходным сюда отправляются тысячи людей. Однако парковки на Татышеве не справляются.

Поэтому и родилась идея – организовать до острова движение шаттлов. Пока предлагают один маршрут: от торгово-развлекательно центра «Планета» до Татышева и затем до гипермаркета «Окей». Причем проезд должен быть платным, отмечают в мэрии.

Напомним, почти два года назад остров передали «Центру реализации социальных проектов». Сейчас его возглавляет Максим Бархатов. По его словам, на Татышеве также предполагается расширить парковку на 400 машиномест, обновить разметку на автодорогах. А еще остров оборудуют современной системой видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU