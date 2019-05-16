Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-16T08:10:24+03:00

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Двух пропавших в Канском районе Красноярского края сестер-школьниц нашли ночью на поселковой дороге. Чтобы отыскать их, полицейские объехали несколько сел, обследовали все подъезды к ним, рассказали в МО МВД России «Канский».

Девочки 13 и 15 лет из села Терское утром уехали на учебу в село Красный Маяк. Обратно должны были вернуться на школьном автобусе. Но в салоне их не оказалось.

Родители забили тревогу, обратились в полицию. На поиски пропавших подняли оперативников, участковых, инспекторов ГИБДД. Ведь было уже темно, телефон девочек не отвечал.

Операция продолжалась несколько часов. И около двух ночи школьниц обнаружили! Они шли домой по одной из поселковых дорог. Оказалось, после занятий отправились в гости к знакомым, живущим в соседнем селе. Пропустили автобус, а телефон разрядился. Так что предупредить родителей не смогли.

- Полицейские вернули подростков в семью, - сообщили в отделе. - И провели с ними беседу, чтобы такого не повторилось. Кстати, раньше девочки в поле зрения МВД не попадали.

ИСТОЧНИК KP.RU