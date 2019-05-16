Двоих детей сбила проскочившая на красный женщина на «Ладе»

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-16T06:56:34+03:00

Один из школьников попал в больницу [видео]

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45-летняя женщина-водитель на «Ладе» сбила на пешеходном переходе двух школьников. Об этом ДТП, случившемся на пересечении улиц Линейной и Мартынова, рассказали в группе «ЧП – Красноярск».

- Все произошло 15 мая в 17.20, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГИДББ по краю. – Неподалеку от дома на улице Чернышевская, 75. Женщина 1973 года рождения на автомобиле «Лада Гранта», ехавшая на запрещающий сигнал светофора, сбила двоих детей 8 лет. Девочке оказали медпомощь на месте, мальчик попал в больницу.

Детей сбили на переходе в Красноярске..

По информации очевидцев, у него закрытая черепно-мозговая травма, также выбило два зуба. После случившегося женщина-водитель была в шоке. Судя по видео, она не нашла в себе сил даже подойти к сбитым детям.

- Ведется административное разбирательство, - говорят в ГИБДД. – По его итогам будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU