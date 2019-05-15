Под Красноярском отец признался, что 6 лет насиловал малолетних сына и дочь

15 Май 18:08 2019-05-15T18:08:40+03:00

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Житель Емельяновского района много лет развращал и насиловал двух своих малолетних детей. Снимал все на видео, затем выкладывал в интернет. Никто даже подумать не мог, что у мужчины такие наклонности. Пока в 2017 году сотрудники отдела «К» краевой полиции не обнаружили в интернете фото и видеофайлы порнографического характера. Затем установили автора этих файлов и потерпевших.

В 2018 году подозреваемого арестовали, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома. Делом занимался отдел по особо важным делам. На допросах подозреваемый свою вину признал полностью и рассказал все, о чем следователи даже не знали. Выяснилось, что все началось в 2008 году, когда дочери подозреваемого было 7 лет, а сыну – 8. Преступления совершались дома или в автомобиле по пути из школы. И продолжались до 2014-го. Итого ему инкриминируют 44 эпизода.

46-летнему мужчине предъявлено обвинение по семи статьям УК России (иные действия сексуального характера, изнасилование, развратные действия, использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов и другие). Дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU