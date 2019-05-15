15 Май 16:27 2019-05-15T16:33:52+03:00

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В Красноярск приезжает легенда русского рока Александр Пантыкин. Эту новость наверняка оценят музыкальные гурманы. Он приезжает, чтобы посмотреть лайт-оперу «Мертвые души». В 2011 году за создание музыки к этому спектаклю он получил «Золотую маску».

Добавим, что Красноярск стал четвертым городом в России, в котором решились на постановку этого сложного и масштабного музыкального произведения. Режиссером спектакля стал главный режиссер Музыкального театра Николай Покотыло. Его версия «Мертвых душ» вошла в лонг-лист «Золотой маски» по итогам сезона 2016-2017 годов и получила пять «Хрустальных масок» на краевом фестивале «Театральная весна».

Самого музыканта называют «дедушкой уральского рока», он – лидер группы «Урфин Джюс» и человек, который сыграл значимую роль в формировании русского рока. Он – автор музыки почти к сотне фильмов и сериалов, в том числе и тех, которые шли по федеральным каналам («Дальнобойщики», «Участок», «Хиромант», «Кадеты» и другие). А еще Александром Пантыкином создано около 70 произведений для театра.

25 мая после показа спектакля все зрители получат возможность лично встретиться с композитором и задать ему свои вопросы. А утром 24 мая он станет гостем в утреннем эфире радио КП на 107,1 FM.

Купить билет на спектакль можно на сайте театра.

Сцена из спектакля "Мертвые души". Пресс-служба Музыкального театра

ИСТОЧНИК KP.RU